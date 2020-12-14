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На тюменской трассе фура влетела в легковушку, внутри которой никто не выжил — видео столкновения

Авария произошла по вине молодого водителя грузовика, который пошёл на обгон в опасной зоне.

14 декабря 2020, 09:55

Фото © УГИБДД УМВД России по Тюменской области

Страшное ДТП произошло на 299-м километре трассы Тюмень — Омск. 22-летний водитель фуры, направлявшейся в Тюмень, пошёл на обгон грузовика в зоне, где такие действия запрещены. На встречной полосе он не заметил такси, которое вынырнуло из-за поворота.

Видео © "ВКонтакте" / PITBULLMONSTER

42-летний мужчина за рулём белого автомобиля Renault Logan пытался вывернуть на обочину, но не успел — водитель фуры сделал то же самое. В лобовом столкновении грузовик развернуло, а легковой автомобиль вынесло с дороги, пишут "Новости Тюмени".

Фото © УГИБДД УМВД России по Тюменской области

Фото © УГИБДД УМВД России по Тюменской области

Водитель такси и его 63-летняя пассажирка — оба из Ишимского района Тюменской области — погибли на месте. Судьба парня, управлявшего фурой, пока не известна.

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Бояршина Анна
Бояршина Анна

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