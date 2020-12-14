Возлюбленная назвала настоящую причину, из-за чего в Пермском крае её парня зарезала другая девушка
Девушка опровергла появившиеся раньше слухи.
Фото © Соцсети
10 декабря в посёлке Углеуральский Пермского края разыгралась трагедия. Молодой парень погиб от рук своей знакомой, с которой у него произошла ссора. В некоторых пабликах появилась информация, что якобы Илья Г. ждал эту девушку из колонии и помогал заботиться о её ребёнке. Однако настоящая избранница погибшего рассказала Лайфу, что это совсем не так.
Фото © Соцсети
В роковой день Илья отдыхал вместе с друзьями, пока его девушка Александра находилась дома. Парень и знакомая, с которой он оказался в одной компании, что-то не поделили, и конфликт обернулся убийством.
Все пишут, что он ждал какую-то девушку из колонии и воспитывал её ребёнка. Это всё ложь! Такого не было вообще!!! Как говорится, он оказался не в том месте, не в тот час в тот день. Они с той девушкой, которая его убила, были просто знакомыми, как я поняла, и всё! Они не поделили что-то между собой, и была ссора, и потом всё это произошло
Фото © Соцсети
В телеграм-канале "Губаха" от имени родственников и друзей сообщают, что, когда приехала скорая, Илья ещё был жив. Однако ножевое ранение оказалось смертельным. По словам близких, парень был весёлым и неконфликтным человеком, всегда готов был прийти на помощь другим. Со своей девушкой Александрой они "жили душа в душу".
Выбор редакции
В подмосковном Одинцове полыхает склад с макулатурой на площади 1,5 тыс. квадратов — видео
Двухлетний мальчик играл зажигалкой и случайно сжёг себя
Бабушка из Магнитогорска, которая в 94 года стала родной для всего Instagram, умерла от CoViD-19
Вслед за Белгородом ледяной дождь залил Курск. Теперь он город-каток — видео
Названы самые популярные в Европе электрокары
Комментариев: 0