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Возлюбленная назвала настоящую причину, из-за чего в Пермском крае её парня зарезала другая девушка

Девушка опровергла появившиеся раньше слухи.

14 декабря 2020, 12:43

Фото © Соцсети

10 декабря в посёлке Углеуральский Пермского края разыгралась трагедия. Молодой парень погиб от рук своей знакомой, с которой у него произошла ссора. В некоторых пабликах появилась информация, что якобы Илья Г. ждал эту девушку из колонии и помогал заботиться о её ребёнке. Однако настоящая избранница погибшего рассказала Лайфу, что это совсем не так.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В роковой день Илья отдыхал вместе с друзьями, пока его девушка Александра находилась дома. Парень и знакомая, с которой он оказался в одной компании, что-то не поделили, и конфликт обернулся убийством.

Все пишут, что он ждал какую-то девушку из колонии и воспитывал её ребёнка. Это всё ложь! Такого не было вообще!!! Как говорится, он оказался не в том месте, не в тот час в тот день. Они с той девушкой, которая его убила, были просто знакомыми, как я поняла, и всё! Они не поделили что-то между собой, и была ссора, и потом всё это произошло

Александра

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В телеграм-канале "Губаха" от имени родственников и друзей сообщают, что, когда приехала скорая, Илья ещё был жив. Однако ножевое ранение оказалось смертельным. По словам близких, парень был весёлым и неконфликтным человеком, всегда готов был прийти на помощь другим. Со своей девушкой Александрой они "жили душа в душу".

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

По версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева
Громов Антон
Громов Антон

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