Возлюбленная назвала настоящую причину, из-за чего в Пермском крае её парня зарезала другая девушка

Все пишут, что он ждал какую-то девушку из колонии и воспитывал её ребёнка. Это всё ложь! Такого не было вообще!!! Как говорится, он оказался не в том месте, не в тот час в тот день. Они с той девушкой, которая его убила, были просто знакомыми, как я поняла, и всё! Они не поделили что-то между собой, и была ссора, и потом всё это произошло

Александра