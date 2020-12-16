Володин назвал число депутатов Госдумы с коронавирусом в больницах

Внутри нижней палаты парламента ковид подхватил только один парламентарий.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что сейчас 27 депутатов находятся в больницах с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

— На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. 27 сейчас находятся в больницах, — приводит слова Володина "Российская газета".

При этом спикер нижней палаты парламента заметил, что внутри Госдумы заразился только один депутат от своего коллеги, вернувшегося из региона.

Володин добавил, что Дума одной из первых ввела некоторые ограничения после начала распространения инфекции. Были закрыты столовые и буфеты, посещение, включая экскурсии, свели к минимуму. Также появилась видео-конференц-связь, а на пленарных заседаниях депутаты стали носить маски.