Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2020, 01:10
3607

Володин назвал число депутатов Госдумы с коронавирусом в больницах

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Внутри нижней палаты парламента ковид подхватил только один парламентарий.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что сейчас 27 депутатов находятся в больницах с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. 27 сейчас находятся в больницах, — приводит слова Володина "Российская газета".

При этом спикер нижней палаты парламента заметил, что внутри Госдумы заразился только один депутат от своего коллеги, вернувшегося из региона.

Попова заявила о "хрупкой стабилизации" ситуации с ковидом в России
Попова заявила о "хрупкой стабилизации" ситуации с ковидом в России

Володин добавил, что Дума одной из первых ввела некоторые ограничения после начала распространения инфекции. Были закрыты столовые и буфеты, посещение, включая экскурсии, свели к минимуму. Также появилась видео-конференц-связь, а на пленарных заседаниях депутаты стали носить маски.

Ранее Володин рассказал о пяти депутатах, которые заразились коронавирусной инфекцией повторно. Всего к сегодняшнему дню с вирусом столкнулось 157 парламентариев.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar