"Антитела не выработались". Володин сообщил о повторном заражении пяти депутатов ковидом

Глава нижней палаты парламента призвал коллег не выезжать на Новый год за границу.

Пять депутатов Госдумы второй раз заразились коронавирусом. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин на заседании.

— У нас на сегодняшний день тестирование показало, что одиннадцать депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме того, что больше всего тревожит, плюс пять депутатов повторно заболели коронавирусом, — сообщил Володин.

Спикер предположил, что у них не выработались антитела к новому коронавирусу. Один из этих депутатов — Артур Чилингаров. Остальные также входят в группу риска.

Володин уточнил, что всего на сегодняшний день с коронавирусом столкнулось 157 депутатов Госдумы. Он призвал коллег не выезжать за пределы страны в дни грядущих новогодних каникул.