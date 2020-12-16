Госдума приняла поправки о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете

Более серьёзная ответственность грозит владельцам ресурсов, где появляются такие сведения.

Депутаты Государственной думы поддержали на пленарном заседании поправки правительства в закон о введении штрафов за пропаганду наркотиков в Интернете. Нарушителям может грозить санкция в размере до полутора миллионов рублей.

Согласно проекту поправок, наказывать планируется за пропаганду не только наркотических, но и психотропных веществ или их прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а ещё новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Гражданам грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица. Их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток. Самые крупные штрафы предусмотрены для юрлиц — от одного до полутора миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Инициатива предусматривает наказание за пропаганду наркотиков и для иностранных граждан. Нарушителям грозит штраф от 4 до 30 тысяч рублей. Кроме того, они будут выдворены за пределы России либо арестованы на срок до 15 суток.

Также ответственность могут понести и операторы связи, которые не будут выполнять требования властей по блокировке запрещённого пропагандистского ресурса. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года суммы штрафов будут увеличены почти в два раза. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 800 тысяч рублей.