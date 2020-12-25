В Нигерии зафиксировали новый штамм коронавируса. Он может быть не таким заразным, как южноафриканский
Фото © ТАСС / AP
Данная мутация вируса отличается от той, которая была обнаружена в Великобритании.
Власти Нигерии заявили, что им удалось выявить новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг, передаёт телеканал eNCA.
Он отметил, что данная мутация вируса отличается от той, которая была обнаружена в Великобритании. При этом он добавил, что новая разновидность ковида может иметь сходство с вариантом коронавируса, выявленным недавно в ЮАР. Нкенгасонг заметил, что пока рано говорить об отличительных особенностях данного штамма, добавив, что, предварительно, эта мутация менее заразная, нежели южноафриканская.
Он также обратил внимание, что новая мутация вируса была обнаружена в пробах двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Пока что отсутствуют какие-либо доказательства того, что этот вариант коронавируса распространяется столь же быстро, как в Соединённом Королевстве.
Напомним, британский ковид-мутант обнаружили в декабре. Мутировавшая разновидность коронавируса может оказаться более заразной и распространяться быстрее. На фоне этих новостей более 20 стран, в том числе и Россия, решили ограничить железнодорожное и авиасообщение с королевством. Заражение новым штаммом уже выявили также в Дании, Нидерландах, Австралии, Италии, ЮАР, Германии, Сингапуре и Швейцарии. В РФ следов британского ковида не найдено.
Ещё один мутировавший штамм коронавируса был выявлен в ЮАР. Он провоцирует тяжёлое течение болезни среди пациентов более молодого возраста. Позже он добрался и до Британии.