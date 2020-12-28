В Госдуме поддержали решение регионов сделать 31 декабря выходным

— Я считаю, что это хорошая идея, потому что она распространяется на всех граждан Российской Федерации... Если бы у регионов были разные мнения и разные решения, было бы не так радостно. Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днём, — заявила в интервью RT Светлана Бессараб.