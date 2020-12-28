В Госдуме поддержали решение регионов сделать 31 декабря выходным
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Первой стала Белгородская область, последней — Северная Осетия.
Решение всех российских регионов объявить 31 декабря текущего года выходным днём поддержали в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Представитель комитета Светлана Бессараб подчеркнула важность такого единодушия.
— Я считаю, что это хорошая идея, потому что она распространяется на всех граждан Российской Федерации... Если бы у регионов были разные мнения и разные решения, было бы не так радостно. Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днём, — заявила в интервью RT Светлана Бессараб.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным, так как последний день 2020 года выпадает на четверг. При этом десятки российских субъектов решили сделать 31 декабря выходным ещё до выступления главы государства. Первыми о своём решении объявили власти Белгородской области. Сегодня точку в этом вопросе поставила Северная Осетия.