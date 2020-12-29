Жительница Шотландии помогла матери и родила свою сестру

Жительница города Инвернесс в Шотландии Холли Саммерс помогла своей матери и родила собственную сестру. Об этом сообщает Daily Record.

Несколько лет 49-летняя Фэй и её супруг, 46-летний Эндрю, не могли зачать ребёнка, так как женщина была стерилизована и жалела об этом. Тогда им на помощь пришла 25-летняя дочь женщины и предложила стать суррогатной матерью. Однако врачи обнаружили, что яйцеклетки Фэй, которые она заморозила в 2014 году, нежизнеспособны, и Холли выступила и донором яйцеклетки.

Роды Саммерс прошли в октябре и длились 41 час. Родившуюся девочку назвали Уиллоу.

— Я родила Уиллоу и без сомнений передала её моей маме. Мы будем полностью честны с ней, когда она вырастет. Может быть, это и необычно, но она была принесена в мир в такой любви. Это всё, что имеет значение, — заметила Саммерс.

Это четвёртый ребёнок для Фэй, она выразила безмерную благодарность своей дочери и заметила, что всегда будет рассказывать Уиллоу о поступке её сестры.