Подмосковные депутаты указали Зюганову на "антинародную" деятельность Грудинина

Олигарх не планирует продлевать аренду Дворца культуры, из-за чего закроются многие секции и кружки для детей.

Депутаты Ленинского городского округа написали открытое коллективное обращение к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову, в котором они высказывают своё возмущение по поводу неподобающего поведения предпринимателя и экс-кандидата в президенты от партии коммунистов Павла Грудинина. Речь идёт о нежелании олигарха продлевать аренду Дворца культуры.

Отмечается, что предприниматель пытается выгнать из здания кружки и секции, где занимается более 600 детей, проживающих в посёлке совхоза имени Ленина. Для этого он нанял частное охранное предприятие, сотрудники которого перестали пускать служащих в здание. Позже, когда вопрос удалось решить муниципальным служащим, Грудинин, являясь монополистом предоставления коммунальных услуг, отключил в здании электричество. Из-за этого дети не могут полноценно заниматься творчеством.

— Сейчас Павел Грудинин распространяет слухи о якобы рейдерском захвате со стороны конкурентов, запугивает людей и записывает публичные видео, содержащие необоснованные обвинения и клевету. На самом же деле он, пользуясь вашей политической поддержкой и статусом экс-кандидата в президенты, делает ставку на свою безнаказанность, — говорится в обращении.

По мнению депутатов, именно благодаря поддержке партии Грудинин до сих пор чувствует, что может поступать так, как хочет и считает нужным.

В обращении также сообщается, что Видновский городской суд принял иск от учреждения культуры к ЗАО "Совхоз имени Ленина" об устранении нарушения права и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах. Таким образом, руководство совхоза не может выселить учреждение или как-то препятствовать его деятельности до вступления в силу решения суда, которое, однако, по мнению местных депутатов, никак не повлияет на действия Грудинина.

Кроме того, в обращении Зюганову указали на неподобающее поведение предпринимателя в местном Совете депутатов и ненадлежащее исполнение полномочий.