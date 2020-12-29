Число погибших при землетрясении в центре Хорватии увеличилось до семи — видео

Среди них 12-летняя девочка.

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Число погибших в результате сильного землетрясения, которое содрогнуло сегодня центр Хорватии, возросло до семи человек. Об этом сообщает XINA.

— Материальный ущерб жилым, коммерческим, религиозным и другим зданиям и инфраструктуре огромен — и оценить его пока невозможно, — указывается в сообщении.

Эпицентр толчков находился неподалёку от городов Петриня и Сисак, в 40 километрах от столицы страны, города Загреба. По данным журналистов, сейсмическая активность была зарегистрирована в регионе как минимум трижды за сутки. Сила второй и третьей волны не превысила 3,8 балла.

В обоих населённых пунктах были сильно повреждены исторические здания в центральной части, а также городская инфраструктура. Имена всех погибших установлены, среди них есть 12-летняя девочка, спасатели продолжают поиски выживших под завалами. Для тех, кто остался без крыши над головой, был развёрнут временный лагерь в школьном спортзале.