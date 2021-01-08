Женщина раздора. Почему Сталина подозревают в гибели легендарного лётчика Чкалова

Оглавление От поломки к поломке Падение Исчезнувшие жалюзи Диверсия? Или дело рук НКВД? Так, может, его убрали свои? Отказ Попытка спасти

От поломки к поломке

Перед войной это был первый советский сверхмощный истребитель, созданный в КБ Николая Поликарпова. Уже тогда в СССР появилась традиция заканчивать работы к празднику. Вот и на этот раз истребитель готовили в спешке, надеясь до Нового года отрапортовать партии об успешно выполненном задании.

Однако самолёт был сырым, и полевые испытания отодвигались весь ноябрь. 2 декабря в нём обнаружили 139 дефектов. Сам Поликарпов протестовал против гонки, но его отстранили от работы, а подделанный самолёт вывезли на Центральный аэродром.

Лётные испытания 12 декабря были сорваны — при рулёжке по аэродрому у истребителя сломалась тяга газа. Пробный полёт снова перенесли, на этот раз — на 15 декабря. Герой Советского Союза Чкалов должен был поднять истребитель в воздух и совершить круг над аэродромом. Поликарпов безуспешно отговаривал лётчика от полёта, но тот оказался упрямым.

Падение

Фото © Public Domain

Это был ясный, но очень морозный и ветреный день, температура опустилась до –25 °C. Погода была лётной. В 12:58 Чкалов взлетел, уверенно набрал высоту в 100–120 метров и совершил круг над аэродромом, а затем набрал высоту в 500 метров и пошёл на второй круг.

О том, что случилось дальше, рассказывали очевидцы с земли. За 500 метров до аэродрома на высоте 100 метров самолёт неожиданно завалился влево и скрылся за строениями. Как позже выяснит экспертная комиссия, у И-180 в очередной раз заглох двигатель.

Чкалов до последнего старался сберечь машину и увести её от жилых домов. Но лётчику не повезло: И-180 зацепился за провода, развернулся и врезался в дровяной сарай. Чкалова буквально вырвало из кабины вместе с сиденьем. Падая, он ударился головой об арматуру, торчавшую из земли.

Рабочие автобазы тут же отправили его в больницу, но врачи помочь уже не могли. Герою было только 34 года.

На следующий день после трагедии арестовали 60 человек, имевших отношение к подготовке самолёта. Начала работу спецкомиссия, и уже через два дня после гибели лётчика на стол наркому Ворошилову лёг доклад, по которому причиной катастрофы были признаны техническая неисправность двигателя И-180 и мороз. Но Ворошилов нашёл выводы комиссии слабыми. А через полгода в наркомате обороны был издан приказ, по которому вся вина за катастрофу возлагалась на лихача Чкалова, ведь вопреки инструкции он пошёл на второй круг. Сам виноват?

Исчезнувшие жалюзи

Исследователи из фильма "Охота на Чкалова" выяснили, что 2 декабря Чкалов лично осмотрел истребитель, но обнаруженные неполадки не позволили ему подняться в воздух. Ситуация повторилась 12 декабря. Полёт опять перенесли, а затем разрешили, но с условием, что пилот не будет убирать шасси — оно было заблокировано.

Фото © Wikipedia

Возможно, именно выпущенное шасси и привело лётчика к гибели — если бы не оно, он не зацепился бы за провода и сумел бы посадить машину на брюхо. Но была и ещё одна неисправность, из-за которой двигатель И-180 мог остановиться, — отсутствие жалюзи, защищавших мотор от холода. По одной версии, они даже не были предусмотрены. По другой — их кто-то срезал перед полётом.

Чкалов увидел, что жалюзи нет, и даже спросил техников, сколько времени потребуется для их установки. А когда в ответ услышал, что несколько часов, решил лететь без них. Кроме этого эксперты насчитали в самолёте 49 неисправностей. Так, может быть, Чкалова просто убрали? Но кто?

Диверсия? Или дело рук НКВД?

Возможность диверсии была тщательно расследована ещё тогда, зимой 1938–1939 года. Истребитель И-180 был главной надеждой СССР на преодоление отставания от Германии. Разумеется, немцы были заинтересованы в задержке испытания истребителя, а ещё лучше — в срыве его производства. Однако доказательств диверсии найдено не было.

Так, может, его убрали свои?

Звезда Чкалова стала восходить в 1936 году, когда он совершил сверхдальний перелёт Москва — Петропавловск-Камчатский. В 1937 году Чкалов перелетел через Северный полюс по маршруту Москва — Ванкувер, после чего стал героем. В декабре 1937 года он был избран депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР.

Так он стал не просто народным героем, а реальной политической фигурой. О том, что у Чкалова могли быть какие-то "тёрки" с руководством страны, говорила его жена Ольга. Она рассказывала, что незадолго до гибели муж стал спать с револьвером под подушкой. На её испуганные вопросы отвечал уклончиво: "Это на всякий случай".

Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Александрович Жданов (на снимке справа) и Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов. Фото © ТАСС

Однако Ольга знала, что депутатство давалось Чкалову нелегко. Во время его поездок по Горьковской области на него было совершено несколько покушений — какие-то люди бросались на него с ножом. За полгода до гибели он едва не разбился во время испытаний самолёта И-16 — не смог выпустить шасси. На земле оказалось, что этому мешала кем-то вставленная в механизм отвёртка.

А осенью 1938 года в отпуске в родном селе Василёве под Горьким ему подсунули хитрые охотничьи патроны, которые давали ложную осечку и выстреливали через несколько секунд после того, как охотник спускал курок. Расчёт был сделан на то, что горячий Чкалов начнёт проверять ружьё и убьёт себя. Причём подарили такие патроны Чкалову не где-нибудь, а в Горьковском управлении НКВД.

Отказ

Родные лётчика и сейчас верят, что покушались на него по приказу самого Сталина. Со времён первого дальнего перелёта Чкалова диктатор общался с ним по-дружески. Но дружба усатого горца стоила дорого.

За полгода до гибели он пригласил лётчика на Ближнюю дачу и там предложил посты наркома транспорта и наркома внутренних дел. Чкалов отказался. После этой встречи он перестал спать, понимая, что подписал себе приговор.

Он знал, что пост наркома внутренних дел Сталин ранее уже предлагал первому секретарю ЦК комсомола Александру Косареву. Отказ сотрудничать привёл к аресту и расстрелу чиновника. Но Чкалов не был чиновником — он был популярен, и убрать его следовало аккуратно, замаскировав убийство под авиакатастрофу.

Попытка спасти

По некоторым данным, у Сталина появилась ещё одна причина убрать Чкалова. На лётчика положила глаз известная кремлёвская красавица — жена наркома внутренних дел Ежова Евгения Хаютина.

Евгения Хаютина с дочерью Натальей. Фото © "Русская семёрка"

Она возглавляла журнал "СССР на стройке", и возле неё крутились самые известные и красивые мужчины того времени — писатели, полярники, поэты. В гостинице "Националь" она встречалась с Михаилом Шолоховым, и Сталин сам рекомендовал Ежову развестись с "падшей женщиной".

По слухам, Сталин сам питал чувства к ветреной красавице, но был отвергнут. Был ли роман между Хаютиной и Чкаловым, неизвестно, но в последнее время Евгения начала появляться на людях с ним. Став звездой советской авиации, лётчик, обладавший грубоватыми чертами лица, превратился в любимца женщин — возле него то и дело крутились красивые дамы.

Эпатажное поведение Хаютиной привело к тому, что 21 ноября 1938 года она покончила с собой. Причём лекарство, которого она наглоталась, ей прислал сам Ежов. Это не спасло наркома — Ежов был снят с должности 9 декабря, за шесть дней до гибели Чкалова. Мог ли Ежов поспособствовать гибели Чкалова? Технически мог и, видимо, способствовал, но вряд ли из-за жены, у них были свободные отношения, да и мстить пришлось бы слишком многим.

Зато новый нарком внутренних дел Лаврентий Берия за три дня до гибели Чкалова, 12 декабря 1938 года, написал письмо, которое предназначалось Сталину, Молотову и Ворошилову. В нём он предупреждал, что самолёт И-180 неисправен и если Чкалов поднимется в воздух, то погибнет. Ответом было молчание.

Было ли это попыткой Берии спасти Чкалова или, наоборот, Берия таким образом просил разрешения на продолжение операции по уничтожению Чкалова, неизвестно. 12 декабря полёт не состоялся из-за случайной поломки тяги.