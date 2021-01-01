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Регион
Опубликовано 1 января 2021, 04:39
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"Пятно на репутации государства". В Госдуме резко ответили Украине о переговорах в "нормандском формате"

Парламентарий отметил, что выбора у Незалежной нет: "Подписали — выполняйте".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины о переговорах в "нормандском формате" и напомнил, что соглашения придётся выполнить полностью.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что "нормандский формат" на уровне глав МИД находится "в медикаментозном сне".

В беседе с RT Бальбек подчеркнул, что российская сторона настаивает на полном выполнении соглашений, коль скоро они были подписаны. Он призвал Кулебу быть честным и признать, что Россия готова к диалогу.

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Выбора у Украины здесь нет: подписали [минские соглашения] — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства, подчеркнул парламентарий.

Бальбек осудил позицию Кулебы за попытку ввести окружающих в заблуждение в том, что касается "нормандского формата".

Ранее глава МИД Украины пообещал сделать "кошмарной" тему Крыма для России. На угрозы ответила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Фото © Pixabay

Дарья Хомякова
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