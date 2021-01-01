Парламентарий отметил, что выбора у Незалежной нет: "Подписали — выполняйте".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины о переговорах в "нормандском формате" и напомнил, что соглашения придётся выполнить полностью.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что "нормандский формат" на уровне глав МИД находится "в медикаментозном сне".

В беседе с RT Бальбек подчеркнул, что российская сторона настаивает на полном выполнении соглашений, коль скоро они были подписаны. Он призвал Кулебу быть честным и признать, что Россия готова к диалогу.

— Выбора у Украины здесь нет: подписали [минские соглашения] — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства, — подчеркнул парламентарий.

Бальбек осудил позицию Кулебы за попытку ввести окружающих в заблуждение в том, что касается "нормандского формата".