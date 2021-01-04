Португальский врач умерла после прививки антиковидной вакциной Pfizer

Женщина стала одним из 538 сотрудников института онкологии, получившим прививку.

Медработница из Португальского института онкологии Соня Асеведо умерла через двое суток после вакцинации препаратом от компании Pfizer. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщине сделали прививку 30 декабря. Медик даже успела похвастаться этим в Facebook, опубликовав селфи с маской на лице и сообщением о том, что она получила вакцину. Но 1 января, после семейного ужина в канун Нового года, Соню нашли мёртвой.

— Моя дочь ушла из дома, и я больше никогда не видел её живой. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы, — заявил отец медика.

Дочь покойной заявила, что после прививки мама жаловалась на небольшой дискомфорт в месте укола, но чувствовала она себя хорошо. Об отсутствии побочных эффектов у медика заявили и в учреждении, где она работала. Португальский институт онкологии пообещал сообщить о причинах смерти Асеведо позднее.

Женщина стала одним из 538 сотрудников Португальского института онкологии, получившим вакцину от Pfizer.