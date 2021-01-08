В Royal Flight заявили, что часть пассажиров отменённого рейса сами отказались от комфортных условий
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Представитель авиакомпании утверждает, что большая часть путешественников благополучно отдохнула в отеле, на территории которого им были предоставлены и вода, и питание.
Представитель пресс-службы авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили в разговоре с Лайфом прокомментировал инцидент в аэропорту Шереметьево, когда пассажиров отменённого рейса в Танзанию оставили без еды и воды.
По словам собеседника, задержка рейса случилась из-за технических причин, после чего 423 человека направили в отель для отдыха, где они смогли отдохнуть и поесть. Но примерно 60 туристов, с его слов, отказались покинуть территорию аэропорта, однако им два раза предоставили ваучеры на питание и воду.
— Мы столкнулись с такой проблемой, что около 60 туристов категорически отказались покидать территорию аэропорта. Им давали два раза ваучеры на питание и воду, остальные пассажиры благополучно отдохнули в отеле, и питание им было предоставлено на территории отеля, — заявил собеседник Лайфа.
Когда происходит такая ситуация, то, конечно же, требуется какое-то непродолжительное время для того, чтобы организовать воду и выписать ваучеры. Это же не 20 человек, а 483, поэтому, конечно, кому-то показалось, что ничего не предоставили. Но было сразу же понятно — мы не затягивали со своей стороны ситуацию, потому что сразу понимали, что надо размещать пассажиров в отель и готовиться к предоставлению им питания. Мы понимали, что задержка будет наверняка не самая короткая, поэтому мы сразу начали действовать
Максим выразил сожаление по поводу решения некоторых пассажиров подать в суд на авиакомпанию, но отметил, что это — личное дело каждого.
Кто-то относится к задержкам с пониманием. Кто-то начинает сразу ругаться. Мы же не готовимся к тому, что "если будет задержка — пускай стоит вода". Конечно, какое-то время требуется для предоставления
Напомним, что рейс авиакомпании Royal Flight Москва — Занзибар должен был вылететь из Шереметьево в два часа ночи, однако этого так и не произошло. По словам очевидцев, представители компании долгое время не выходили к пассажирам, чтобы прояснить ситуацию. Людей не обеспечили водой и горячим питанием, а под утро измотанных ожиданием пассажиров хаотично расселили в отеле, определив незнакомцев в один и тот же номер.