В Royal Flight заявили, что часть пассажиров отменённого рейса сами отказались от комфортных условий

Когда происходит такая ситуация, то, конечно же, требуется какое-то непродолжительное время для того, чтобы организовать воду и выписать ваучеры. Это же не 20 человек, а 483, поэтому, конечно, кому-то показалось, что ничего не предоставили. Но было сразу же понятно — мы не затягивали со своей стороны ситуацию, потому что сразу понимали, что надо размещать пассажиров в отель и готовиться к предоставлению им питания. Мы понимали, что задержка будет наверняка не самая короткая, поэтому мы сразу начали действовать