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Регион
Опубликовано 9 января 2021, 08:50
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Десять младенцев погибли при пожаре в больнице индийского города Бхандара

Одной из предварительных причин возгорания называют короткое замыкание.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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В одной из больниц города Бхандара случился пожар, в результате которого погибло десять младенцев. По данным местных СМИ, их возраст — от одного до трёх месяцев.

Как сообщает информационное агентство ANI, всего в палате находилось 17 малышей. Возгорание заметила дежурная медсестра. Она тут же сообщила персоналу больницы, были вызваны пожарные. Семерых младенцев спасли. Власти штата Махараштра, где находится больница, пообещали оказать помощь семьям погибших детей и проверить все медучреждения региона на безопасность.

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А ранее в городе Мураднагаре в индийском штате Уттар-Прадеш случилась страшная трагедия. Во время похорон в результате обрушения крыши крематория погибло 18 человек и ещё больше пострадало.

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Фото © Соцсети

Алексей Дёмин
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