Десять младенцев погибли при пожаре в больнице индийского города Бхандара

Одной из предварительных причин возгорания называют короткое замыкание.





В одной из больниц города Бхандара случился пожар, в результате которого погибло десять младенцев. По данным местных СМИ, их возраст — от одного до трёх месяцев.

Как сообщает информационное агентство ANI, всего в палате находилось 17 малышей. Возгорание заметила дежурная медсестра. Она тут же сообщила персоналу больницы, были вызваны пожарные. Семерых младенцев спасли. Власти штата Махараштра, где находится больница, пообещали оказать помощь семьям погибших детей и проверить все медучреждения региона на безопасность.