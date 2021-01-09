Компания Boeing отреагировала на авиакатастрофу в Индонезии

Среди рассматриваемых причин — взрыв на борту и отказ систем управления. Катастрофа самолёта произошла неподалёку от острова Лаки.

Компания Boeing в курсе сообщений о крушении лайнера индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты и работает над получением большего количества информации. Такой сухой комментарий предоставила РИА "Новости" представитель авиагиганта Дана Саллум.

— Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации, — заявила она.

Как уже сообщал Лайф, связь с бортом Sriwijaya Air была потеряна, когда он находился примерно в 11 морских милях (20 км) от международного аэропорта Сукарно – Хатта. Самолёт преодолел высоту 11 000 футов, но внезапно высота и скорость резко упали. Окончательная позиция показывает высоту 250 футов над уровнем моря при скорости 358 узлов. Рассматривается несколько версий трагедии — от взрыва на борту до отказа систем управления.