ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января 2021, 15:02
6869

Компания Boeing отреагировала на авиакатастрофу в Индонезии

Среди рассматриваемых причин — взрыв на борту и отказ систем управления. Катастрофа самолёта произошла неподалёку от острова Лаки.

Компания Boeing в курсе сообщений о крушении лайнера индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты и работает над получением большего количества информации. Такой сухой комментарий предоставила РИА "Новости" представитель авиагиганта Дана Саллум.

Министр транспорта Индонезии уточнил число жертв крушения "боинга". На борту было 65 человек
Министр транспорта Индонезии уточнил число жертв крушения "боинга". На борту было 65 человек

— Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации, — заявила она.

Как уже сообщал Лайф, связь с бортом Sriwijaya Air была потеряна, когда он находился примерно в 11 морских милях (20 км) от международного аэропорта Сукарно – Хатта. Самолёт преодолел высоту 11 000 футов, но внезапно высота и скорость резко упали. Окончательная позиция показывает высоту 250 футов над уровнем моря при скорости 358 узлов. Рассматривается несколько версий трагедии — от взрыва на борту до отказа систем управления.

Россиян не было на борту упавшего индонезийского "боинга"
Россиян не было на борту упавшего индонезийского "боинга"

Позже было подтверждено, что пассажирский самолёт с десятками людей упал в воду. На месте найдены обломки и части тел.

BannerImage

Фото © Pixabay

Марина Калегина
  • Новости
  • Индонезия
  • Авиакатастрофы
  • пассажиры
  • boeing
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar