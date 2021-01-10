ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января 2021, 21:40
13476

В Петербурге мужчина разбился, съехав с горки на "ватрушке"

Число пострадавших увеличилось ещё на три человека.

В Санкт-Петербурге один человек погиб при катании с горки на тюбинге. Об этом сообщается в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" социальной сети "ВКонтакте".

Четырёхлетний малыш попал в реанимацию после спуска с горки на "ватрушке"
Четырёхлетний малыш попал в реанимацию после спуска с горки на "ватрушке"

Как уточняется, инцидент произошёл 9 января на Театральной улице в районе Дудергофского парка. Погибший, которому, предварительно, было 27 лет, при съезде с горки на "ватрушке" получил серьёзную открытую черепно-мозговую травму и умер на месте ЧП. Также сообщается, что во время катания травмы получили ещё три человека, у одной из пострадавших диагностировали перелом позвоночника.

Ранее в Набережных Челнах трёхлетняя девочка во время катания с горки на тюбинге получила травму головы. Малышку доставили в больницу, однако спасти ребёнка не удалось.

В Новосибирске школьница разбилась насмерть при катании с горки
В Новосибирске школьница разбилась насмерть при катании с горки
BannerImage

Фото © VK / krasnoe_selo

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar