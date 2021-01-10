В Петербурге мужчина разбился, съехав с горки на "ватрушке"

Число пострадавших увеличилось ещё на три человека.

В Санкт-Петербурге один человек погиб при катании с горки на тюбинге. Об этом сообщается в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" социальной сети "ВКонтакте".

Как уточняется, инцидент произошёл 9 января на Театральной улице в районе Дудергофского парка. Погибший, которому, предварительно, было 27 лет, при съезде с горки на "ватрушке" получил серьёзную открытую черепно-мозговую травму и умер на месте ЧП. Также сообщается, что во время катания травмы получили ещё три человека, у одной из пострадавших диагностировали перелом позвоночника.