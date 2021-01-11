"Часть первозданной природы". Чубайс провёл отпуск среди шимпанзе — видео

Туристы пробирались сквозь дикие джунгли в сопровождении опытного рейнджера.

Видео © Facebook / Anatoly Chubays

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, ставший в декабре спецпредставителем президента по целям устойчивого развития, провёл фантастический отпуск среди дикой природы в Танзании. Кадрами из джунглей и своими впечатлениями он поделился в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Anatoly Chubays

Чубайс с супругой находились несколько дней без связи на озере Танганьика. Там нет дорог и автомобилей, а добраться до лагеря можно было только на деревянной лодке. Семье удалось понаблюдать за жизнью огромной колонии обезьян, которая обитает в этой местности.

Туристы отправились наблюдать за шимпанзе в сопровождении опытного рейнджера, который с помощью мачете прорубал путь сквозь джунгли. Сопровождающий по имени Мвига водит группы уже 24 года, он знает всех зверей стаи по имени, даже понимает их язык и разговаривает с ними.

Экс-главу "Роснано" удивило и поразило, насколько у этих обезьян высокоорганизованная социальная структура. Животные восхитили путешественников интригами и скандалами, иерархией в стае и благосклонным отношением к наблюдателям.

— Ну а если вы готовы пробираться по горным джунглям вслед за трекером, преодолевая жару, москитов и лианы, цепляющие за ноги, вы ощутите себя частью настоящей первозданной природы, — рассказал Чубайс.

Фото © Facebook / Anatoly Chubays

Он добавил, что ношение маски и тест на коронавирус перед посещением места обитания шимпанзе обязательны, ведь инфекция передаётся обезьянам, от неё они могут погибнуть. Спецпредставитель президента заключил, что Танганьика — одно из самых красивых мест на Земле, сохранить его для следующих поколений — это и есть суть того, что называется устойчивым развитием.