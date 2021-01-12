В Госдуму внесён законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Отмечается, что он не обяжет, а лишь даст право индексировать выплаты чаще одного раза в год.

Законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года внесён в Госдуму депутатами ЛДПР. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в телеграм-канале.

В пояснительной записке предлагается ежегодно индексировать социальные пенсии с 1 апреля с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Также планируется индексировать выплаты с 1 июля, если темпы инфляции за предыдущий год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января, учитывая стоимость одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительство получит право дополнительно повышать размер фиксированных выплат с 1 апреля с учётом роста доходов ПФР.

Нилов также уточнил, что этот законопроект не обяжет, а лишь даст право индексировать пенсии чаще одного раза в год, поскольку сейчас сделать это не позволяет законодательство.