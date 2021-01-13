Россиян захотели оставить в неведении о причинах отказа в кредитах

Банкиры уверены, что информация о мотивах кредитных организаций ничем не поможет клиентам.

Ассоциация банков России выступила против изменения существующего порядка выдачи кредитов, согласно которому раскрывать клиентам причины отказов по заявкам не нужно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации главе Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

У каждого банка свои механизмы определения кредитоспособности клиентов, считает начальник правового управления АБР Сергей Клименко. Не совсем обязательно, что кредитные организации отказывают в займе одному человеку по схожим соображениям.

— При оценке платёжеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несёт ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает, — объяснил Клименко.

Банкиры полагают, что разъяснения о мотивах отказов в кредитах будут не очень полезны клиентам. При этом раскрытие причин может привести к значительному росту жалоб заёмщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.