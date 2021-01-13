Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 января 2021, 12:08

Один из депутатов Госдумы попал в реанимацию после заражения коронавирусом

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

За всё время пандемии ковидом переболели треть членов палаты, двое скончались.

Один из заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы крайне тяжело переносит заболевание и переведён в реанимацию. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Сегодня один наш коллега в очень тяжёлом состоянии находится в реанимации, — сообщил парламентарий.

Лайф выяснил, кто первым завёз "британский" коронавирус-мутант в Россию
Лайф выяснил, кто первым завёз "британский" коронавирус-мутант в Россию

Ранее стало известно, что ковид обнаружен у известного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar