Один из депутатов Госдумы попал в реанимацию после заражения коронавирусом

За всё время пандемии ковидом переболели треть членов палаты, двое скончались.

Один из заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы крайне тяжело переносит заболевание и переведён в реанимацию. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

— Сегодня один наш коллега в очень тяжёлом состоянии находится в реанимации, — сообщил парламентарий.