Один из депутатов Госдумы попал в реанимацию после заражения коронавирусом
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
За всё время пандемии ковидом переболели треть членов палаты, двое скончались.
Один из заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы крайне тяжело переносит заболевание и переведён в реанимацию. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
— Сегодня один наш коллега в очень тяжёлом состоянии находится в реанимации, — сообщил парламентарий.
Ранее стало известно, что ковид обнаружен у известного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.