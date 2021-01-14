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Опубликовано 14 января 2021, 10:54

В Кении выявили 16 новых штаммов коронавируса

Фото © EPA

Фото © EPA

В других странах они пока не встречались.

Учёные из Кенийского медицинского исследовательского института (Kemri) предупредили об особом варианте коронавируса, который может циркулировать в африканской стране. Он отличается от тех, что были обнаружены в ЮАР и Великобритании, передаёт The East African.

Новые штаммы были выявлены на юго-востоке Кении при проверке анализов, взятых у 200 человек в восьми округах в период с июня по октябрь 2020 года. 12 из 16 последовательностей были записаны как уникальные. От выявленных в других государствах они отличаются генетически.

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Специалисты не исключают, что Кения столкнётся с взрывным сценарием распространения ковида. С начала пандемии в стране выявили свыше 98 тысяч случаев заражения, от инфекции умерло 1720 пациентов. Учёные продолжают выявлять полный геном новых штаммов коронавирусной инфекции, к исследованиям подключилась Всемирная организация здравоохранения.

Ранее новая разновидность коронавируса была выявлена в Японии. Её агрессивность оценили специалисты ВОЗ.

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Эмила Сидорова
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