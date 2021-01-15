В Госдуме жёстко отвергли желание Кравчука найти "компромисс" по Крыму

По мнению одного из парламентариев, воссоединение полуострова с РФ прошло в рамках международных и украинских законов.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука по поводу готовности Киева к "компромиссам" по Крыму политическим и не связанным с реальностью. В беседе с РИА "Новости" российский парламентарий отметил, что компромисс в отношении полуострова невозможен.

— Статус полуострова однозначен — это законная территория России, и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину, — уточнил депутат Госдумы.

Кроме того, Шеремет добавил, что воссоединение Крыма с РФ прошло в рамках международных и украинских законов. Парламентарий попросил власти Незалежной оставить Крым в покое. Также депутат нижней палаты парламента заметил, что Украина всегда смотрела на полуостров "с точки зрения обобрать и обворовать". По его мнению, Крым никогда не был для Украины родным и близким регионом, а был интересен только в плане торговли землёй. Шеремет выразил мнение, что отношения между Киевом и Москвой начнут налаживаться только после того, как Незалежной начнёт управлять проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.

При этом депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что заявление Леонида Кравчука не означает поддержки его позиции официальными властями Украины.

— Кравчук как политическая фигура — полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним? — сообщил парламентарий.

Также Бальбек заметил, что Москва не нашла общего языка с Киевом, так как у властей Незалежной "в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону".

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что разрешить разногласия между Киевом и Москвой помогут договорённости по вопросу Крыма. Политик уверен, что переговоры и уступки станут ключом к урегулированию проблем и конфликтов.