Coral Travel отказался помогать россиянам из сгоревшего на Занзибаре отеля. Свои вещи туристам пришлось искать в руинах зданий — видео

Путешественников расселили по гостиницам, но условия там совсем не те, за которые они заплатили туроператору.

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Россиян из сгоревшего на Занзибаре отеля переселили в гостиницу вдали от моря. Об этом Лайфу рассказала одна из туристок. По её словам, за своими вещами им пришлось возвращаться на такси за свой счёт — сотрудники оператора Coral Travel отказались помогать в экстренной ситуации.

— Нас переселили в другой отель, уже не пляжный. Он "пять звёзд", но очень странный, около аэропорта. То есть тут нет береговой линии, где можно отдыхать с детьми. Мы сами за свой счёт съездили на такси до отеля, чтобы посмотреть, живы ли наши вещи, — рассказала собеседница Лайфа.

Девушка пояснила, что о пожаре узнала очень поздно. Никто из персонала не стучал в двери и не пытался разбудить туристов. В результате в последний момент в номер зашли другие постояльцы и сообщили о том, что произошло. Теперь путешественники намерены добиться от туроператора размещения в хорошем отеле, в котором они смогут провести остаток отпуска.

Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, больше всего досталось ресепшену — здание выгорело полностью до основания. Жилые корпуса в большинстве своём тоже пострадали, но не все. До некоторых огонь так и не добрался.