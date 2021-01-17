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Регион
Опубликовано 16 января 2021, 22:31
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В Ленобласти водитель легковушки столкнулся с тремя встречными авто и погиб

Фото © 47News

Фото © 47News

Причины и детали произошедшего выясняют.

В Ленинградской области водитель "фольксвагена" выехал на встречную полосу, где поочерёдно столкнулся с тремя автомобилями. В результате аварии машины были сильно повреждены. Об этом сообщает 47News.

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Из "фольксвагена" спасатели достали погибшего водителя, — говорится в сообщении.

Как передаёт ТАСС, пассажирка из автомобиля виновника аварии была госпитализирована в тяжёлом состоянии, кроме неё в списке пострадавших ещё два человека. Их состояние средней тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Лайф публиковал видео из Санкт-Петербурга, где водитель каршеринга после ДТП влетел в толпу людей на тротуаре.

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Сергей Тюленин
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