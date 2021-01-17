В Ленобласти водитель легковушки столкнулся с тремя встречными авто и погиб

Причины и детали произошедшего выясняют.

В Ленинградской области водитель "фольксвагена" выехал на встречную полосу, где поочерёдно столкнулся с тремя автомобилями. В результате аварии машины были сильно повреждены. Об этом сообщает 47News.

— Из "фольксвагена" спасатели достали погибшего водителя, — говорится в сообщении.

Как передаёт ТАСС, пассажирка из автомобиля виновника аварии была госпитализирована в тяжёлом состоянии, кроме неё в списке пострадавших ещё два человека. Их состояние средней тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.