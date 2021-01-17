Фура перегородила МКАД после ДТП с такси и ещё одной легковушкой — видео
Предварительные данные указывают, что происшествие обошлось без пострадавших.
Видео © LIFE
На внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате аварии большегруз развернуло поперёк дороги, движение на участке оказалось почти полностью заблокировано. Лайф публикует видео с места происшествия.
— Грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть, для проезда остался свободен левый ряд. Длина затора два километра, — говорится в сообщении Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По словам очевидцев, в такси, помимо водителя, находился и пассажир. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти водитель легковушки столкнулся с тремя встречными авто и погиб.