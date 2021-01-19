Володин указал на лицемерное отношение США к акциям протеста

Он выразил уверенность, что после недавних беспорядков в стране появятся "настоящие политические заключённые".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на лицемерие Белого дома в отношении несанкционированных акций: участников протестов за пределами США Вашингтон считает "борцами за свободу", а в собственной стране — террористами. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты.

— Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию... Когда всё то же самое произошло в самих США, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15−20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключённые, — сказал Володин.

Спикер ГД также отметил, что американская избирательная система архаична и в ней нет открытости. Он указал на отсутствие в США единого и эффективного института международных наблюдателей за выборами.

Володин напомнил, что осенью в России состоятся выборы в Государственную думу, в связи с чем "необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию". Он выразил мнение, что "вмешиваться, как и прежде, будут".