Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, экс-министр Борис Пастухов

Смерть наступила после продолжительной болезни.

В Москве на 88-м году жизни умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ и экс-министр по делам СНГ Борис Пастухов. Об этом сообщил Виталий Арсентьев, член центрального совета организации "Воспитанники комсомола — моё Отечество", одним из учредителей которой был Пастухов.

— Сегодня в Москве в больнице после тяжёлой болезни скончался Пастухов Борис Николаевич — известный государственный, общественно-политический деятель, — написал Арсентьев в "Фейсбуке".

Он выразил соболезнования родным и близким умершего.

Пастухов родился в 1933 году. С 1950-х годов начал карьеру в органах ВЛКСМ. Он занимал пост первого секретаря центрального комитета организации с 1977 по 1982 год. Затем до 1986-го Пастухов являлся председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

После этого государственный деятель ушёл на дипломатическую службу. В 1986 году он стал послом СССР в Дании, а с 1989 по 1992 год занимал аналогичную должность в Афганистане. Также он работал заместителем главы МИД и был депутатом Госдумы третьего и четвёртого созыва.