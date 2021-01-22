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Регион
Опубликовано 22 января 2021, 04:02
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"К мелким пакостям мы уже привыкли". В Госдуме оценили желание украинского дипломата "потушить свет" в Кремле

Там отметили, что большая часть политической элиты в Незалежной страдает русофобией.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оценил высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией. В беседе с RT парламентарий отметил, что данный политик из Незалежной закончил дипломатическую карьеру более десяти лет назад.

Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времён [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо, — уточнил парламентарий.

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Как утверждает Бальбек, Огрызко готов отдать всё, лишь бы "испортить настроение" Москве. По его словам, никто с РФ не пойдёт на открытый конфликт, "сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном" экс-глава МИД Украины. Депутат Госдумы поведал, что к мелким пакостям и подлостям со стороны Киева в России уже привыкли.

Договариваться нам есть о чём, вот только не с кем, — подчеркнул Бальбек.

Он сообщил, что большая часть политической элиты в Незалежной страдает русофобией. Поэтому, сказал депутат, РФ остаётся только ждать.

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Либо Украина опомнится и начнёт диалог, либо поймёт, что Вашингтон для неё Москву не завоюет, и тогда придётся всё равно садиться за стол переговоров, — резюмировал парламентарий.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предложил предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Россией, а также поделился планами "потушить свет" в Кремле.

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Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Иван Косицын
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