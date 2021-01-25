В России могут начать штрафовать за незаконные сборы на благотворительность

Предполагается, что сумма взысканий составит от 5 до 150 тысяч рублей.

Госдума рассматривает возможность введения административной ответственности за незаконную установку и использование ящиков для сбора пожертвований. Новую статью могут принять уже в марте, сообщают "Известия".

Речь идёт о привлечении к ответственности граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Документ подразумевает, что использовать ящики для сбора пожертвований можно только при наличии договора или разрешения властей, а также если сбор средств прописан в уставе организации.

Как рассказала автор законопроекта, зампред Комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко, новые нормы необходимы для защиты населения от действий мошенников.

— Ко мне обратилась ассоциация благотворительных фондов, а также фонд "Мы вместе", которые очень ждут принятия поправок в КоАП, так как страдают от действий мошенников. <...> Используя названия и символику благотворительных организаций, обманным путём собирают деньги с населения, — отметила она.

Парламентарий уточнила, что сейчас никакой ответственности за это не предусмотрено и наказать злоумышленников невозможно. Законопроект же предлагает в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего преступление, ввести штрафы от 5 до 150 тысяч рублей с "конфискацией орудия мошенничества".

По данным СМИ, правительство поддерживает инициативу, однако предлагает расширить действие и исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации. Также проект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.