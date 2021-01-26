В России впервые с 3 ноября выявлено менее 19 тысяч случаев коронавируса

В число пяти регионов с наибольшей заболеваемостью вошли Москва, Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Воронежская области.

За сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса — это минимум с 3 ноября 2020 года. Также за сутки умерло 564 пациента, а выздоровело 23 798 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости Москва (+2317 случаев за сутки), Петербург (+1510), Подмосковье (1129), Нижегородская (+461) и Воронежская области (+383). Больше всего выздоровевших также в Москве (+5572 за сутки), Петербурге (+2422), Подмосковье (+1202), Нижегородской (+476) и Челябинской областях (+442). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:





Таким образом, всего с начала эпидемии зафиксирован 3 756 931 заболевший, за весь период умерло 70 482 пациента, а выздоровел 3 174 561 человек.