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Регион
Опубликовано 26 января 2021, 18:25

США задумались над "укреплением связей" со Словенией

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Жителям европейской страны помогут лучше понять культуру, политику и ценности Штатов.

Госдепартамент Соединённых Штатов выделит грант в размере до 100 тысяч долларов словенским неправительственным организациям на реализацию проектов, направленных на "укрепление связей" между Любляной и Вашингтоном. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание гранта.

Как отмечается в документе, данная инициатива поможет жителям Словении лучше понять особенности культуры и политики, а также ценности США. Размер одного гранта, как правило, варьируется в пределах от трёх до пяти тысяч долларов, но в исключительных случаях сумма может достигать 10 тысяч долларов.

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Отвечающие требованиям темы для проектов определены широко, чтобы охватывать вопросы демократии и прав человека, безопасности и обороны, а также развития экономики и предпринимательства, — сказано в документе.

В частности, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам работу, связанную с развитием независимых СМИ в Словении, укреплением трансатлантического сотрудничества, энергетической и кибербезопасности, а также продвижением идей борьбы с коррупцией, цифровизации и верховенства права.

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Курировать ход инициативы будет Посольство США в Любляне. Подать заявку на участие в проекте могут образовательные учреждения, исследовательские институты, а также некоммерческие и неправительственные организации, открытые в Словении.

Ранее США решили выделить деньги на защиту НАТО в соцсетях.

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Евгения Измайлова
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