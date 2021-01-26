В ПАСЕ рекомендовали сохранить полномочия российской делегации

Накануне с очередным выпадом в отношении РФ выступила Украина.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил проект резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации. Об этом со ссылкой на зампреда ПАСЕ, вице-спикера Государственной думы Петра Толстого сообщает ТАСС.

— Заседание [комитета] прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации, — рассказал глава делегации из РФ корреспонденту агентства.