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Регион
Опубликовано 26 января 2021, 18:47

В ПАСЕ рекомендовали сохранить полномочия российской делегации

Фото © Picture alliance / Mandoga Media

Фото © Picture alliance / Mandoga Media

Накануне с очередным выпадом в отношении РФ выступила Украина.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил проект резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации. Об этом со ссылкой на зампреда ПАСЕ, вице-спикера Государственной думы Петра Толстого сообщает ТАСС.

Заседание [комитета] прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации, — рассказал глава делегации из РФ корреспонденту агентства.

Толстой — о выпаде украинской делегации против России в ПАСЕ: Ликование преждевременное

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат партии "Слуга народа" Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. За проголосовало 38 участников заседания из пяти национальных делегаций. Согласно правилам, вопрос о полномочиях был направлен в профильный комитет ПАСЕ.

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Эмила Сидорова
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