В ПАСЕ рекомендовали сохранить полномочия российской делегации
Фото © Picture alliance / Mandoga Media
Накануне с очередным выпадом в отношении РФ выступила Украина.
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил проект резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации. Об этом со ссылкой на зампреда ПАСЕ, вице-спикера Государственной думы Петра Толстого сообщает ТАСС.
— Заседание [комитета] прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации, — рассказал глава делегации из РФ корреспонденту агентства.
Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат партии "Слуга народа" Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. За проголосовало 38 участников заседания из пяти национальных делегаций. Согласно правилам, вопрос о полномочиях был направлен в профильный комитет ПАСЕ.