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Регион
Опубликовано 27 января 2021, 08:22

В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Москва, Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Воронежская области составили пятёрку лидеров по заболеваемости.

За сутки в России выявили 17 741 новый случай коронавируса — это минимум с 29 октября 2020 года. Также за сутки умерло 594 пациента, а полностью выздоровело 27 922 человека. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости Москва (+1837 случаев за сутки), Петербург (+1813), Подмосковье (+928), Нижегородская (+474) и Воронежская области (+384). Больше всего выздоровевших также в Москве (+5924 за сутки), Петербурге (+5795), Подмосковье (+1100), Челябинской (+448) и Ивановской областях (+413). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

  • Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
    Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
  • Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
    Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

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Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах, 71 076 летальных исходов, 3 202 483 выздоровевших.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать заметный спад заболеваемости коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать заметный спад заболеваемости коронавирусом

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом смягчении коронавирусных мер в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Так, бары и рестораны столицы с 27 января вновь могут работать после 23:00, а требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку отменяется.

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Александра Вишнякова
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