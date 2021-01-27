В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса

Москва, Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Воронежская области составили пятёрку лидеров по заболеваемости.

За сутки в России выявили 17 741 новый случай коронавируса — это минимум с 29 октября 2020 года. Также за сутки умерло 594 пациента, а полностью выздоровело 27 922 человека. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости Москва (+1837 случаев за сутки), Петербург (+1813), Подмосковье (+928), Нижегородская (+474) и Воронежская области (+384). Больше всего выздоровевших также в Москве (+5924 за сутки), Петербурге (+5795), Подмосковье (+1100), Челябинской (+448) и Ивановской областях (+413). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:





Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах, 71 076 летальных исходов, 3 202 483 выздоровевших.