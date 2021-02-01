На Ставрополье родители и двое детей насмерть отравились угарным газом

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В посёлке Железноводский Предгорного района Ставропольского края погибла семья из четырёх человек — супруги и их дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

— Днём 1 февраля обнаружены тела супругов и двух их детей — мальчика 2009-го и девочки 2015 года рождения, — уточнили в ведомстве.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно предварительным данным, причиной случившегося стало отравление угарным газом. Обстоятельства произошедшей трагедии ещё выясняются.