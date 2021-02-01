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Регион
Опубликовано 1 февраля 2021, 17:36

На Ставрополье родители и двое детей насмерть отравились угарным газом

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В посёлке Железноводский Предгорного района Ставропольского края погибла семья из четырёх человек — супруги и их дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Днём 1 февраля обнаружены тела супругов и двух их детей — мальчика 2009-го и девочки 2015 года рождения, — уточнили в ведомстве.

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По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно предварительным данным, причиной случившегося стало отравление угарным газом. Обстоятельства произошедшей трагедии ещё выясняются.

Семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе в Карачаево-Черкесии. Выжил один ребёнок
Семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе в Карачаево-Черкесии. Выжил один ребёнок

Недавно Лайф писал о том, как горе-отец из Омска стал фигурантом уголовного дела. Его задержали после появления в соцсетях шокирующего видео, на котором он с силой швыряет двух своих детей на пол.

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Наталья Демьянова
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