Человек погиб в массовом ДТП на западе Москвы — видео
Пострадали ещё двое.
Массовое ДТП произошло на западе Москвы, в результате погиб один человек. Как сообщил источник Лайфа, погибший — водитель такси. Ещё два человека пострадали, однако их состояние не уточняется. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что две машины получили сильные повреждения от лобового столкновения. В числе повреждённых — авто ДПС.
— По предварительным данным, один из участников, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновения с двумя служебными машинами ДПС, затем совершил столкновения с двумя иномарками, — цитирует телеканал "360" пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП, которое произошло в Сызранском районе Самарской области. По не установленным пока причинам, полуприцеп фуры занесло, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом. В результате погибло двенадцать человек, ещё одиннадцать находятся в реанимации. В Ульяновской области объявили траур.
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