Человек погиб в массовом ДТП на западе Москвы — видео

Пострадали ещё двое.

Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей на западе Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Массовое ДТП произошло на западе Москвы, в результате погиб один человек. Как сообщил источник Лайфа, погибший — водитель такси. Ещё два человека пострадали, однако их состояние не уточняется. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что две машины получили сильные повреждения от лобового столкновения. В числе повреждённых — авто ДПС.

— По предварительным данным, один из участников, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновения с двумя служебными машинами ДПС, затем совершил столкновения с двумя иномарками, — цитирует телеканал "360" пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.