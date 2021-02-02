Фитоняшка снимала для подписчиков тренировку, когда позади неё начался государственный переворот

Фитнес-тренер из Мьянмы Кхинг Хнин Вай снимала в городе Нейпьидо ролик для Министерства образования. Девушка занималась этим уже 11 месяцев, поэтому знала, что самое удобное место для записи — напротив дворца. Кхинг Хнин Вай в чёрно-жёлтом костюме выполняла упражнения под заводную музыку, когда позади неё развернулась такая картина, которая больше подошла бы среднестатистическому боевику, пишет Guardian.

Видео © Facebook / Khing Hnin Wai

На дорогу из-за угла выехало несколько автомобилей, которые целенаправленно подъехали к оцепленной зоне. Там военные поспешили освободить им путь, после чего машины продолжили движение. Всё это время Кхинг Хнин Вай не прекращала тренировку, понятия не имея, что позади неё происходят исторические события. Позже девушка опубликовала полное видео в "Фейсбуке", поразившись своему удачному выбору времени.

Фото © Facebook / Khing Hnin Wai