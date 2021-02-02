Фитоняшка снимала для подписчиков тренировку, когда позади неё начался государственный переворот
Так видео с упражнениями Кхинг Хнин Вай случайно получило историческое значение.
Фитнес-тренер из Мьянмы Кхинг Хнин Вай снимала в городе Нейпьидо ролик для Министерства образования. Девушка занималась этим уже 11 месяцев, поэтому знала, что самое удобное место для записи — напротив дворца. Кхинг Хнин Вай в чёрно-жёлтом костюме выполняла упражнения под заводную музыку, когда позади неё развернулась такая картина, которая больше подошла бы среднестатистическому боевику, пишет Guardian.
Видео © Facebook / Khing Hnin Wai
На дорогу из-за угла выехало несколько автомобилей, которые целенаправленно подъехали к оцепленной зоне. Там военные поспешили освободить им путь, после чего машины продолжили движение. Всё это время Кхинг Хнин Вай не прекращала тренировку, понятия не имея, что позади неё происходят исторические события. Позже девушка опубликовала полное видео в "Фейсбуке", поразившись своему удачному выбору времени.
Ролик завирусился в соцсетях, мгновенно набирая миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Неудивительно, ведь видео получилось забавным, несмотря на всю серьёзность ситуации. В понедельник утром Вооружённые силы Мьянмы захватили власть в стране, посадив государственного советника Аун Сан Су Чжи под домашний арест и задержав президента Вин Мьина. Причиной такой агрессивной реакции стало подозрение в нечестных парламентских выборах. В Мьянме теперь объявлено чрезвычайное положение на год.