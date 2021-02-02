Однако он отметил, что "обрубить на корню" это заболевание удастся только общими усилиями.

Ношение масок, соблюдение дистанции и другие антиковидные меры никак не навредят, а наоборот — помогут коллективному иммунитету против гриппа. Об этом в беседе с Лайфом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов.

— Текущие ограничительные меры привели к тому, что сейчас очень маленькое количество простудных заболеваний, ОРВИ, которые всегда были, в этом году их просто нет, — отметил специалист.

Ранее ряд учёных сообщил о возможной серьёзной вспышке гриппа будущей зимой. По их мнению, из-за ограничительных мер по ковиду пострадал общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, в частности к гриппу.

Однако, по словам Жемчугова, нет никаких предпосылок к тому, что в следующем году случится эпидемия этого заболевания. Специалист подчеркнул, что специалисты держат ситуацию под контролем и обязательно сообщат медикам о том, какие будут штаммы и актуальны ли будут вакцины 2020 года.

Кроме того, врач напомнил о необходимости прививок от гриппа, поскольку уже много лет коллективный иммунитет к гриппу формируется именно за счёт массовой вакцинации.

— Если мы начнём в сентябре 2021 года вакцинироваться от гриппа, то не будет эпидемии никакой. Мы обрубим на корню вирус гриппа вот этими ограничительными мерами, плюс вакцинация от гриппа, — пояснил он.