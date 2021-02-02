Трое полицейских погибли в лобовом столкновении легковушек на трассе в Крыму

Ещё четыре человека получили травмы.

Авария произошла на трассе в Кировском районе в Крыму. В результате ДТП погибли три сотрудника полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

— Вечером 2 февраля в тёмное время суток водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь по автодороге Кировское — Приветное Кировского района, при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, — указали в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте аварии, ещё один полицейский и гражданин, которые находились в легковушке отечественного производства, доставлены в больницу. Также пострадали водитель и пассажир Skoda Fabia. Проводится проверка.