Навального привезли в "Матросскую Тишину" после заседания суда — видео

До того как приговор вступит в законную силу, он будет находиться под стражей.

Алексея Навального доставили в "Матросскую Тишину" после заседания в Мосгорсуде, на котором ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые у зданий суда и СИЗО.