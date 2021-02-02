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Регион
Опубликовано 2 февраля 2021, 18:39
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Навального привезли в "Матросскую Тишину" после заседания суда — видео

До того как приговор вступит в законную силу, он будет находиться под стражей.

Видео © LIFE

Алексея Навального доставили в "Матросскую Тишину" после заседания в Мосгорсуде, на котором ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые у зданий суда и СИЗО.

Силовики и ограждения. Обстановка на центральных улицах Москвы и Петербурга после приговора Навальному — видео

Напомним, сегодня Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Приговор был вынесен ещё в 2014 году: его признали виновным в совершении экономических преступлений и осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком пять лет. Пересмотр приговора инициировала ФСИН из-за нарушений со стороны Навального: по данным ведомства, осуждённый более 50 раз нарушал правила испытательного срока.

С учётом домашнего ареста и времени, проведённого в СИЗО, он отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Защита блогера обжалует решение суда, на это у юристов есть десять дней.

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Александра Вишнякова
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