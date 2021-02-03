Братья из Вологды попали в тройку самых успешных издателей игр в мире

Триумф их компании обеспечили две незамысловатые игры, популярные преимущественно на Западе.

Компания — разработчик мобильных приложений Playrix, которую создали Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде, по итогам 2020 года вошла в тройку издателей с самыми высокими доходами в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг аналитической компании App Annie.

За год компании удалось подняться с седьмого места на третье, сместив американскую Activision Blizzard, создавшую шутер Call of Duty.

Первое и второе место в рейтинге занимают китайские Tencent и NetEase, которые лидируют последние четыре года. App Annie не раскрывает доходы издателей, однако из соответствующих финансовых отчётностей следует, что за девять месяцев прошлого года консолидированная выручка Tencent, которой принадлежит, в частности, сервис WeChat, достигла $49,8 миллиарда, NetEase — $7,7 миллиарда.

Playrix сумела подняться в рейтинге благодаря своим играм Gardenscapes и Fishdom, которые не требуют особых навыков и рассчитаны на широкую аудиторию. Gardenscapes выпустили ещё в 2016 году, а только за январь 2021-го пользователи Android скачали её 11 миллионов раз, а iOS — два миллиона. Это обогатило создателей на $48 миллионов.

Компанию Бухманы зарегистрировали в 2004-м, когда оба были студентами Вологодского педагогического института. Сейчас головной офис Playrix находится в Ирландии.