Стало известно, что шведский дипломат делал на незаконной акции в Петербурге
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Его присутствие на митингах связали с дипломатической миссией.
Представитель Посольства Швеции в России 23 января участвовал в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщил журналистам источник в Москве, шведской стороне об этом хорошо известно. В то же время в самой дипмиссии заявили РИА "Новости", что дипломат действительно присутствовал на акции в Петербурге, но лишь наблюдал за ней в рамках стандартной дипломатической процедуры, а не участвовал.
Ранее Посольство Швеции опровергло задержание шведского дипломата на акциях в Москве. Посол страны в РФ Малена Мард заявила, что информация об участии представителя посольства в несогласованных акциях в Москве не соответствует действительности.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудник Посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в РФ и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, она подчеркнула, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Напомним, несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Кроме того, незаконные акции прошли накануне во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Вечером 2 февраля в центре Москвы сторонники Навального, которому суд заменил условный срок на реальный, собирались на митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.