Стало известно, что шведский дипломат делал на незаконной акции в Петербурге

Представитель Посольства Швеции в России 23 января участвовал в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщил журналистам источник в Москве, шведской стороне об этом хорошо известно. В то же время в самой дипмиссии заявили РИА "Новости", что дипломат действительно присутствовал на акции в Петербурге, но лишь наблюдал за ней в рамках стандартной дипломатической процедуры, а не участвовал.