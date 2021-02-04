500 тысяч на улицах и никакого "Тиктока": 10 фото с самого массового митинга в Москве

Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов и Андрей Соловьёв

Демонстрация мирная. Люди собираются в 12:00 возле Крымского моста и затем идут по Садовому кольцу. Шествие продолжается два часа. За несколько дней до этого людей приглашают на митинги с помощью бумажных листовок: их раздают из рук в руки, клеят на стены и бросают в почтовые ящики. В мире без соцсетей и такая реклама работает.

Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов и Андрей Соловьёв

Количество участников разнится в зависимости от того, кто оценивает. Милиция заявляет, что в шествии участвует 300 000 человек. Организаторы шествия говорят, что на улицах свыше полумиллиона человек. В любом случае народное выступление — крупнейшее за всю историю СССР и России.

Кадр из видео © YouTube / Андрей Егоров

Колонна митингующих разнородна. Бок о бок идут сторонники рыночных реформ, монархисты и анархо-синдикалисты. В целом выступают против сложившейся советской бюрократической системы. Перестройка, гласность и лихорадочные преобразования Горбачёва вывели людей с единственным требованием: долой старое, даёшь новое! Но вот каким будет это новое, никто толком не знает.

Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов и Андрей Соловьёв

Лозунги митингующих пёстрые и жизнеутверждающие: "72 года на пути в никуда" — столько к тому времени существует СССР, "За Ельцина!", "Милиция с народом против партократии!", "Горбачёв, прекрати обманывать народ!", "Нет второму Афганистану!" Общий посыл флагов и плакатов — против всего плохого и за всё хорошее. Настроение митингующих приподнятое.

Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов и Андрей Соловьёв

Студенты, инженеры, пенсионеры — нельзя выбрать какую-то одну группу митингующих. При этом до перестройки несогласованные митинги грозили реальным тюремным сроком. Поэтому массовые выступления назначались на конкретные красные даты: День труда — 1 Мая, День Октябрьской революции — 7 Ноября. С приходом Горбачёва к власти страх наказания выветрился из общества и люди выходят митинговать.

Кадр из видео © YouTube / Андрей Егоров

Но, несмотря на разнородность митингующих, у народного шествия есть лидеры и выгодополучатели. Это Ельцин и его команда. Между главой СССР Горбачёвым и руководителем РСФСР (ныне Россией) Ельциным идёт политическая война. В 1990 году Борис Ельцин — персонаж почти мифический — он единственный символ свободы, демократии и светлого будущего. Во многом он анти-Горбачёв — тот уже растерял кредит народного доверия. Ельцин удачно использует народную поддержку, серьёзно укрепляя свои политические позиции, для будущего прихода во власть.

Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Хотя изначально шествие выгодно и Горбачёву. С помощью массовой демонстрации он хочет сломить сопротивление реформам. Против рыночных преобразований выступает консервативное крыло КПСС. Если совсем просто, то простым советским людям дали возможность выплеснуть свой негатив на улицы, а их численность и задор использовали уже крупные политические игроки.

Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Эдуард Песов

В Москву стянуты тысячи сотрудников милиции. Однако силу по отношению к протестующим никто не применяет, да и спецсредств для подавления массовых выступлений у милиции попросту нет — максимум грузовиками перегораживают некоторые переулки. Всё, на что решаются милиционеры, — следить за порядком и не позволять шествию свернуть с маршрута. Но даже держать оцепление не удаётся — его то и дело прорывают. В итоге обходится без конфликтов и пострадавших.

Кадр из видео © YouTube / Андрей Егоров

Шествие заканчивается двухчасовым митингом у стен Кремля. Со сцены выступают тогдашние политические звёзды: политики Борис Ельцин и Галина Старовойтова, поэт Евгений Евтушенко и другие. Политики скандируют лозунги, а многотысячная толпа повторяет их. Народ требует продолжения демократических реформ и отмены шестой статьи советской конституции "О руководящей роли КПСС". И его требования услышат.

Очереди в булочную в Санкт-Петербурге, 1992 год. Фото © ТАСС / И. Куртова и В. Чумакова