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Регион
Опубликовано 4 февраля 2021, 16:27

Москалькова не подтвердила сообщения о переводе задержанных в Москве в другие регионы

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Омбудсмен отметила, что в столице хватает мест для отбывания административного наказания.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения о том, что арестованные в Москве за участие в незаконных акциях будут отбывать административный срок в других регионах страны. Заявление омбудсмена опубликовала её пресс-служба.

"Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется", — пояснила федеральный омбудсмен.

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержаниями на незаконных акциях в Москве
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержаниями на незаконных акциях в Москве

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о расселении переполненной камеры в спецприёмнике в деревне Сахарово в Новой Москве, где разместили некоторых арестованных после незаконных митингов в столице.

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Андрей Бражников
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