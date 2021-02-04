Москалькова не подтвердила сообщения о переводе задержанных в Москве в другие регионы

Омбудсмен отметила, что в столице хватает мест для отбывания административного наказания.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения о том, что арестованные в Москве за участие в незаконных акциях будут отбывать административный срок в других регионах страны. Заявление омбудсмена опубликовала её пресс-служба.

"Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется", — пояснила федеральный омбудсмен.