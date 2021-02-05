В Уфе на территории нефтезавода вспыхнул пожар — видео

На территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе вспыхнул пожар. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 22:57 по местному времени (20:57 мск), произошла разгерметизация трубопровода. Как сообщает ТАСС, наблюдается факельное горение высотой 10 метров. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.