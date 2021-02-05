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Регион
Опубликовано 5 февраля 2021, 19:17

В Уфе на территории нефтезавода вспыхнул пожар — видео

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Уфе на территории нефтезавода вспыхнул пожар. Видео © Bashnews

На территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе вспыхнул пожар. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 22:57 по местному времени (20:57 мск), произошла разгерметизация трубопровода. Как сообщает ТАСС, наблюдается факельное горение высотой 10 метров. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В Красноярске задержаны директор и завхоз склада, где при пожаре погибли сотрудники МЧС
В Красноярске задержаны директор и завхоз склада, где при пожаре погибли сотрудники МЧС

Портал Bashnews уточняет, что пожар возник на территории старого Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, ранее крупное возгорание произошло на складе автозапчастей в Красноярске. Трое спасателей погибли. Лайф публиковал видео последствий пожара, снятое с воздуха.

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Никита Никонов
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