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Регион
Опубликовано 6 февраля 2021, 11:00

Известный музыкант признался, что не помнит два года жизни из-за кокаина

Фото © mickfleetwoodofficial.com

Фото © mickfleetwoodofficial.com

Себя барабанщик назвал "тусовщиком с наркотой".

Основатель всемирно известной рок-группы Fleetwood Mac Мик Флитвуд признался, что в 1977 году после выхода альбома Rumours на два года ушёл в "кокаиновый запой". Барабанщика настолько поглотила зависимость, что он ничего не помнит об этом периоде своей жизни.

"Я помню, что не работал в течение двух лет, однако, чем я занимался всё это время, вспомнить не могу. Я нисколько не преуменьшаю тот факт, что мы все в группе определённо участвовали в таком образе жизни: секс, наркотики и рок-н-ролл. Но мы всё же выныривали на поверхность, чтобы записать очередной диск и отработать турне", — сказал музыкант в интервью изданию Classic Rock.

Флитвуд говорит, что участники Fleetwood Mac, включая Стиви Никс, долгое время употребляли наркотики. Себя барабанщик назвал "тусовщиком с наркотой". По его словам, от кокаина музыкантов спасло длительное лечение.

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Напомним, в июле 2020 года ушёл из жизни один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин. А двумя годами ранее скончался экс-гитарист коллектива Дэнни Кирван.

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Алёна Темирчиева
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