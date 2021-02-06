Известный музыкант признался, что не помнит два года жизни из-за кокаина
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Себя барабанщик назвал "тусовщиком с наркотой".
Основатель всемирно известной рок-группы Fleetwood Mac Мик Флитвуд признался, что в 1977 году после выхода альбома Rumours на два года ушёл в "кокаиновый запой". Барабанщика настолько поглотила зависимость, что он ничего не помнит об этом периоде своей жизни.
"Я помню, что не работал в течение двух лет, однако, чем я занимался всё это время, вспомнить не могу. Я нисколько не преуменьшаю тот факт, что мы все в группе определённо участвовали в таком образе жизни: секс, наркотики и рок-н-ролл. Но мы всё же выныривали на поверхность, чтобы записать очередной диск и отработать турне", — сказал музыкант в интервью изданию Classic Rock.
Флитвуд говорит, что участники Fleetwood Mac, включая Стиви Никс, долгое время употребляли наркотики. Себя барабанщик назвал "тусовщиком с наркотой". По его словам, от кокаина музыкантов спасло длительное лечение.
Напомним, в июле 2020 года ушёл из жизни один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин. А двумя годами ранее скончался экс-гитарист коллектива Дэнни Кирван.