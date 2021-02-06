Известный музыкант признался, что не помнит два года жизни из-за кокаина

Основатель всемирно известной рок-группы Fleetwood Mac Мик Флитвуд признался, что в 1977 году после выхода альбома Rumours на два года ушёл в "кокаиновый запой". Барабанщика настолько поглотила зависимость, что он ничего не помнит об этом периоде своей жизни.

"Я помню, что не работал в течение двух лет, однако, чем я занимался всё это время, вспомнить не могу. Я нисколько не преуменьшаю тот факт, что мы все в группе определённо участвовали в таком образе жизни: секс, наркотики и рок-н-ролл. Но мы всё же выныривали на поверхность, чтобы записать очередной диск и отработать турне", — сказал музыкант в интервью изданию Classic Rock.