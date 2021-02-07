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Регион
Опубликовано 7 февраля 2021, 20:30

При пожаре в московской квартире погибло два человека

Пожар уже ликвидирован.

При пожаре в московской квартире погибло два человека. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Солнцевском проспекте в Москве произошёл пожар в многоквартирном доме. По информации Лайфа, в результате ЧП погибло два человека.

Два человека погибли при пожаре в Мытищах
Два человека погибли при пожаре в Мытищах

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже. В результате пожара также пострадал один человек, его доставили в больницу. Были спасены шесть человек, в том числе двое детей. На месте работают медики и спасатели. Пожар уже удалось ликвидировать.

Фото © Telegram / Чат Солнцево

Фото © Telegram / Чат Солнцево

Ранее сообщалось, что в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелась "газель". В связи с этим пришлось перекрыть движение от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

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Иван Косицын
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