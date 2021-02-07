При пожаре в московской квартире погибло два человека. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

На Солнцевском проспекте в Москве произошёл пожар в многоквартирном доме. По информации Лайфа, в результате ЧП погибло два человека.

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже. В результате пожара также пострадал один человек, его доставили в больницу. Были спасены шесть человек, в том числе двое детей. На месте работают медики и спасатели. Пожар уже удалось ликвидировать.