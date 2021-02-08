Около 150 человек эвакуировали из здания общежития МГЛУ в Москве из-за разведённого костра

В результате случившегося пострадавших не было.

Около 150 человек были эвакуированы из здания общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре Москвы из-за разведённого в здании костра.

По информации ТАСС, костёр был разведён в нежилом здании, что и вызвало задымление. При этом Лайфу данную информацию источник в экстренных службах не подтвердил.