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Опубликовано 7 февраля 2021, 23:58

Около 150 человек эвакуировали из здания общежития МГЛУ в Москве из-за разведённого костра

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В результате случившегося пострадавших не было.

Около 150 человек были эвакуированы из здания общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре Москвы из-за разведённого в здании костра.

По информации ТАСС, костёр был разведён в нежилом здании, что и вызвало задымление. При этом Лайфу данную информацию источник в экстренных службах не подтвердил.

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На месте ЧП работают экстренные службы, огонь уже ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ЧП уточняются.

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Артур Белкин
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