В Экспертном совете Госдумы объяснили всплеск цены биткоина

Там напомнили, что валюта очень манипулятивна, так как сосредоточена в руках узкого круга лиц.

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 44 тысячи долларов. Основатель Digital Partners Consulting и член Экспертного совета Госдумы РФ Пётр Дворянкин оценил всплеск цены криптовалюты и объяснил Лайфу, почему это произошло.

"Это действительно исторический максимум, такого раньше не было. В целом это доказывает мнение тех людей, которые раньше говорили, что у биткоина огромный потенциал, но лично я до сих пор скептически к этому отношусь", — сказал Дворянкин.

На вопрос, чем объясняется такой всплеск цены криптовалюты на рынке, эксперт ответил, что происходит это, вероятнее всего, из-за глобальной неопределённости в мире, усталости в обществе, а также из-за пандемии коронавируса. Дворянкин выразил уверенность, что именно эти факторы стали основными драйверами процесса. Он предположил, что в тот момент, когда коронавирус в большей степени будет побеждён, восстановится и адекватная рыночная цена на биткоин и зафиксируется в районе 10–15 тысяч долларов.

"Я не исключаю того, что биткоин будет и дальше подниматься. Но, к сожалению, эта валюта не подвержена техническому анализу и она очень манипулятивна, так как сосредоточена в руках ограниченного круга лиц. Поэтому это не столько рыночный механизм, сколько определённая игра на повышение сейчас идёт", — пояснил специалист, уточнив, что с текущего года в России действия с биткоином стали регулировать на законодательном уровне.