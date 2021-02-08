Захарова сочла необоснованной высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В МИД напомнили, что у российской стороны для подобных действий были все основания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку трёх российских дипломатов из европейских стран. По её словам, действия Польши, Германии и Швеции являются не зеркальными, а "необоснованными и недружественными".
"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".
Напомним, что 5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии за их участие в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам предписали в ближайшее время покинуть территорию РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что её страна и Евросоюз оставляют за собой право расширить санкции против Москвы. Польша также пригрозила ответными мерами.
Ранее в понедельник стало известно, что власти Польши, Швеции и Германии перешли от угроз к действиям. Так, в ФРГ объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, Швеция также вышлет сотрудника российского посольства.