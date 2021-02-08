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Опубликовано 8 февраля 2021, 19:41

Захарова сочла необоснованной высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В МИД напомнили, что у российской стороны для подобных действий были все основания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку трёх российских дипломатов из европейских стран. По её словам, действия Польши, Германии и Швеции являются не зеркальными, а "необоснованными и недружественными".

Швеция, Германия и Польша высылают трёх российских дипломатов
Швеция, Германия и Польша высылают трёх российских дипломатов

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".

Напомним, что 5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии за их участие в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам предписали в ближайшее время покинуть территорию РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что её страна и Евросоюз оставляют за собой право расширить санкции против Москвы. Польша также пригрозила ответными мерами.

В Кремле объяснили высылку европейских дипломатов
В Кремле объяснили высылку европейских дипломатов

Ранее в понедельник стало известно, что власти Польши, Швеции и Германии перешли от угроз к действиям. Так, в ФРГ объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, Швеция также вышлет сотрудника российского посольства.

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Марина Калегина
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