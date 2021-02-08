Захарова сочла необоснованной высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии

В МИД напомнили, что у российской стороны для подобных действий были все основания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку трёх российских дипломатов из европейских стран. По её словам, действия Польши, Германии и Швеции являются не зеркальными, а "необоснованными и недружественными".

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".